Ufficiale: Roma, Bove prolunga fino al 2028. Il comunicato

Edoardo Bove e la Roma ancora insieme: il centrocampista giallorosso ha prolungato il proprio vincolo sino al 2028. Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Edoardo Bove ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 2028. “Questo rinnovo significa molto per me: sono entrato alla Roma che ero un bambino e ancora oggi mi emoziono nel ricordare il mio primo ingresso al Fulvio Bernardini”, ha dichiarato Edoardo. “Negli anni è cresciuta la consapevolezza del luogo in cui mi trovo e oggi desidero ringraziare la Società per gli strumenti che mi ha messo a disposizione e per l’opportunità di proseguire il mio percorso nella famiglia giallorossa”.

Foto: Instagram Bove