Ufficiale: Rogel al Tolosa, sfuma un obiettivo per il Lecce

Il Tolosa ha ufficializzato in queste ore il trasferimento di Rogel. Il difensore uruguaiano classe 1997 era stato contattato nei giorni scorsi dalla società pugliese. Il calciatore sudamericano ha infatti salutato definitivamente il Krylya Sovetov Samara per accasarsi al Tolosa, club che ha acquisito il suo cartellino per 2.5 milioni di euro.

Foto Teledoce