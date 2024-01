Michele Rocca, centrocampista classe 1996 in forza al Catania, passa a titolo definitivo all’Avellino. Il comunicato del club rossoblù: “Catania Football Club rende noto di aver ceduto a titolo definitivo alla società US Avellino 1912 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Rocca. Al centrocampista, che conclude la sua esperienza in maglia rossazzurra con 17 presenze, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.

Foto: Instagram Avellino