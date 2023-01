Ufficiale: Roberto Martinez nuovo CT del Portogallo

Come raccontato i giorni scorsi, il Portogallo ha ufficilalizzato il nome del nuovo commissario tecnico. Si tratta di Roberto Martinez, CT che nelle ultime annate ha guidato il Belgio dal 2016 fino allo scorso Mondiale in Qatar.

Ha firmato fino al 2026.

Questo il tweet della Nazionale portoghese:

Um novo ́ ao serviço de Portugal : bem-vindo, Mister Roberto Martínez! #VesteABandeira

A new at service: welcome, Coach Roberto Martínez! #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9

— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023