Ufficiale: Roberto Mancini non è più il CT dell’Arabia Saudita. Trovata l’intesa per la fine del rapporto

Roberto Mancini non è più il CT dell’Arabia Saudita. L’ex CT della Nazionale italiana, in carica in Arabia dal 2023, ha risolto il suo contratto.

Questo il comunicato sui social: “Il Consiglio di Amministrazione della Federazione Calcio Saudita e l’allenatore della Nazionale Roberto Mancini hanno raggiunto oggi un accordo congiunto che prevede la fine del rapporto contrattuale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da المنتخب السعودي (@saudint)

Foto: twitter Arabia Saudita