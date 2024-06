Ufficiale: “Roberto Gemmi nuovo ds dell’Empoli

L’Empoli, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato il nome del nuovo direttore sportivo che andrà a sostituire Pietro Accardi, passato nel frattempo alla Sampdoria. Il nuovo responsabile del mercato azzurro sarà Roberto Gemmi.

“Empoli Football Club comunica che dal 1 luglio 2024 Roberto Gemmi sarà il nuovo Direttore Sportivo azzurro. Roberto Gemmi è un dirigente italiano nato a Torre del Greco il 1 gennaio 1975. Conclusa la carriera da calciatore, inizia il suo percorso con Hellas Verona e Varese per poi diventare responsabile scouting del Carpi nel 2015. Nell’anno successivo Gemmi passa all’Arezzo come direttore sportivo, incarico che mantiene fino a novembre 2017, conducendo gli amaranto ai playoff di Serie C. Nel giugno 2018 approda al Pisa dove al primo anno conquista la promozione in Serie B ed ottiene la salvezza nelle due stagioni seguenti. Terminata l’esperienza con il Pisa, e dopo una breve parentesi al Brescia, Gemmi diventa il nuovo direttore sportivo del Cosenza con cui centra la salvezza alla prima stagione ed arriva nono nello scorso campionato.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Empoli Fc Official (@empoli_fc_official)

Foto: sito Empoli