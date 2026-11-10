Tutto confermato: Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo

10/11/2026 | 14:14:14

Roberto D’Aversa è il nuovo allenatore del Sassuolo lo fa sapere la società attraverso il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato al Sig. Roberto D’Aversa la guida tecnica della Prima Squadra fino al 30 giugno 2027. Lo staff tecnico sarà composto da Salvatore Sullo (allenatore in seconda), Marco Piccioni (collaboratore tecnico), Marco Riggio (collaboratore tecnico), Paolo Rongoni (preparatore atletico), Francesco Petrungaro (preparatore atletico), Andrea Rinaldi (preparatore atletico), Simone Vignudelli (preparatore atletico) e Marco Bizzarri (allenatore portieri). Il nuovo allenatore dirigerà nel pomeriggio odierno il suo primo allenamento alla guida dei neroverdi. La conferenza stampa di presentazione ai media si terrà giovedì 12 novembre alle ore 12:30 presso il Mapei Football Center.

Foto: sito Sassuolo