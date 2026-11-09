D’Aversa-Sassuolo: siamo ai dettagli. Mai in corsa Montella

09/11/2026 | 19:00:46

Il Sassuolo ha esonerato Aquilani, lo aveva messo in discussione già dopo Sassuolo-Fiorentina di lunedì scorso. E ha ormai raggiunto gli accordi con Roberto D’Aversa che firmerà fino al prossimo giugno. Unico nome segnalato da sabato sera quando l’ex Torino ha assistito a Roma-Sassuolo. Mai in corsa Vincenzo Montella che era stato accostato agli emiliani senza alcun contatto che facesse pensare a una svolta del genere. Un uomo solo al comando, D’Aversa, per il Sassuolo. Ora i passaggi formali.

Foto: X Torino