Ufficiale: Robert Moreno è il nuovo allenatore del Granada

Il Granada ha annunciato il suo nuovo allenatore. Ecco il comunicato: “L’allenatore Robert Moreno sarà il nuovo allenatore del Granada CF per le prossime due stagioni. L’ex allenatore spagnolo ha iniziato la sua carriera da allenatore a soli 14 anni e nella sua carriera nel mondo del calcio ha conosciuto in prima persona gli allenatori come allenatore di club di alto livello come l’AS Roma (2011-2012), RC Celta de Vigo (2013-14 e 2017-18), FC Barcelona (2014-17) o AS Monaco (2019-20)”.

Foto: Twitter Granada