Ufficiale: ritorno in patria per Buta, l’Udinese lo manda in prestito al Gil Vicente

L’Udinese ha comunicato con una nota ufficiale di aver ceduto Leonardo Buta in prestito ai portoghesi al Gil Vicente: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto in prestito il diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Buta al Gil Vicente. Il portoghese fa, così, ritorno in patria per la stagione 23/24. A Leonardo un grande in bocca al lupo per la nuova esperienza”. Esterno mancino 21enne arrivato un anno fa a Udine dallo Sporting Braga, Buta ha trovato pochissimo spazio in prima squadra, esordendo solamente alla penultima giornata del campionato appena trascorso.

Foto: sito ufficiale Udinese