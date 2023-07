Ufficiale: ritorno al Lecco per Bianconi a titolo definitivo

Il Lecco ha annunciato il ritorno di Alessandro Bianconi, difensore centrale classe ’99, dall’Ancona sui propri canali ufficiali. Nella passata stagione ha giocato 14 gare coi blucelesti da gennaio a fine stagione, risultando un’importante pedina per la soffertissima, dentro e fuori dal campo, promozione in Serie B. Questo il laconico comunicato della società: “Calcio Lecco 1912 comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive con scadenza 2025 di Alessandro Bianconi dal US Ancona”.

Foto: sito Lecco