Ufficiale: risoluzione del contratto di De Maio con il Vicenza

“La società LR Vicenza comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Sebastien De Maio. De Maio, difensore classe ’87, in questa stagione è sceso in campo in 6 occasioni, tra Campionato e Coppa Italia Serie C”. Finisce così l’avventura del difensore classe 1987 Sebastien De Maio, che in questa stagione ha collezionato appena sei presenze fra campionato e coppa.

Foto: sito ufficiale Vicenza