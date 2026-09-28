Ufficiale: risoluzione consensuale tra il Pisa e Gilardino

28/09/2026 | 21:53:00

Arriva la rescissione tra il Pisa e Gilardino, il comunicato ufficiale: “Il Pisa Sporting Club comunica di aver consensualmente risolto il rapporto professionale, originariamente in scadenza al 30 giugno 2027, con il tecnico Alberto Gilardino e con il suo Staff. La Società Pisa Sporting Club rivolge i migliori auspici al tecnico Gilardino e al suo Staff per il prosieguo delle rispettive carriere professionali”. Ora per Gilardino al Parma manca solo l’ufficialità.

credits parmalive.com