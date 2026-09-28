Gilardino è arrivato a Parma. Unico nome da ieri per il dopo Cuesta

28/09/2026 | 21:25:10

Alberto Gilardino è arrivato pochi minuti fa a Parma, ieri vi abbiamo anticipato che dopo la decisione di interrompere il rapporto con Cuesta l’unico nome davvero concreto era quello dell’ex Pisa che avrebbe dovuto risolvere il contratto con il club toscano esattamente come ha fatto prima di legarsi al Parma. Una curiosità: nell’estate 2025 Gilardino era stato sondato dal club emiliano proprio prima della sorpresa Cuesta. Adesso torna nella città dove è stato protagonista da calciatore.

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