Ufficiale: rinnovo del prestito alla Pistoiese per Mazzarani

Il buon campionato disputato con la maglia arancione della Pistoiese ha dato modo alla società di riconfermare, in prestito, il difensore Federico Mazzarani della Ternana. Lo annuncia il club con un comunicato.

“La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Federico Mazzarani, venti anni compiuti lo scorso 1 luglio, che dunque vestirà la maglia arancione anche nell’anno del centenario. È infatti stato rinnovato il prestito dalla Ternana dopo le ottime prove fornite dal ragazzo con la casacca della Pistoiese nello scorso campionato: 12 presenze e 691 minuti giocati, in cui mister Pancaro riuscì ad impiegarlo sia come difensore puro che come esterno basso. Il calciatore nella stagione 2018-19 aveva già fatto registrare 5 presenze in Serie C nella Ternana. Essendo un prestito dalla Serie C resta completa la possibilità dei prestiti A-B che quest’anno è salita a otto”.

Foto: Sito Ufficiale