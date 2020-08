Ufficiale: rinnova Festa al Crotone

Come riporta il sito ufficiale del Crotone, il portiere Marco Festa ha rinnovato col club rossoblu.

“Marco Festa, portiere classe 1992, sarà rossoblù anche per le prossime 2 stagioni: infatti, la storia d’amore tra l’estremo difensore e il Crotone proseguirà fino al 2022, data fino alla quale è stato prolungato il suo contratto. Si tratta di una riconferma importante, guadagnata giorno dopo giorno con professionalità e dedizione: arrivato in rossoblù nel 2015 per completare la squadra dei portieri, Marco con gli squali vanta 2 promozioni in A (2016 e 2020) e la storica salvezza nel massimo campionato (2017)”.

Foto: Crotone Twitter