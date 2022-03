Ufficiale: Rigobert Song è il nuovo ct del Camerun

Rigobert Song, ex difensore tra le altre di West Ham e Liverpool, è stato nominato nuovo ct del Camerun. Il 45enne succede al portoghese Toni Conceiçao, il cui contratto non è stato rinnovato dopo la Coppa d’Africa. L’annuncio è stato dato dal ministro dello Sport, Narcisse Mouelle Kombi, che ha precisato come il cambio di panchina sia avvenuto su ordine del Presidente della nazione Paul Biya, in carica dal 1982 e al quale è anche intitolato lo stadio della capitale Yaoundé.

FOTO: Twitter Camerun