Ufficiale: Rieder va allo Stoccarda in prestito

Il classe 2002 svizzero Fabian Rieder, titolare ieri sera nel match contro la Germania, è un nuovo giocatore dello Stoccarda. L’ex Rennes va in prestito al club tedesco per i prossimi 12 mesi, come annunciato dallo stesso Stoccarda sul proprio sito:

“Fabian Rieder è attualmente a Stoccarda, con la Svizzera che si è accampata per l’Europeo nella capitale del Baden Württemberg. Il 22enne e i suoi compagni di squadra internazionali si sono allenati sui campi di VfB la scorsa settimana, e la prossima stagione, questo sarà quello che Rieder chiama a casa, dopo che VfB lo ha preso in prestito per i prossimi 12 mesi dallo Stade Rennais.”

Foto: sito Stoccarda