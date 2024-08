Ufficiale: Richie Sagrado al Venezia

Richie Sagrado, classe 2004, è un nuovo giocatore del Venezia. Ecco il comunicato ufficiale del club: “Il Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Richie Sagrado dall’Oud-Heverlee Leuven. Il difensore classe 2004, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2028 con opzione di un anno. Cresciuto nelle giovanili del Genk, Sagrado, 20 anni, si trasferisce all’Oud-Heverlee Leuven dove completa il suo percorso di crescita fino all’esordio nel massimo campionato belga avvenuto al termine della stagione 2022/2023. Nel corso della stagione 23/24, Sagrado ha collezionato con la prima squadra del Leuven 31 partite tra campionato e playoff impreziosite da 2 goal e 1 assist. A livello internazionale, Sagrado, ha collezionato 18 presenze con le giovanili della nazionale belga”. Il giocatore ha voluto ringraziare il club: “Sono molto felice di essere qui e non vedo l’ora che inizi la stagione per scendere in campo e dare il massimo insieme ai miei nuovi compagni. Ho scelto di vestire la maglia arancioneroverde dopo aver parlato con il mister e con la società, percependo grandi ambizioni. Giocare a Venezia in un campionato importante come la Serie A è bellissimo, e farlo al Penzo, dove i nostri tifosi sanno farsi sentire, sarà sicuramente emozionante ed entusiasmante”.

Foto: instagram Venezia