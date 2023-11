Ufficiale: Ricci rinnova con il Bari fino al 2025

Giacomo Ricci rinnova con il Bari fino al 2025. Arrivato in biancorosso nel 2021/22 e protagonista della promozione in Serie B con 23 presenze.

Questa la nota dei pugliesi: “SSC Bari rende noto di aver trovato l’accordo per il prolungamento fino al 30 giugno 2025 del rapporto che lega il difensore Giacomo Ricci al Club biancorosso. Arrivato nell’estate del ’21, il terzino toscano ha totalizzato 61 gettoni in biancorosso conditi da 8 assist e un gol, a Modena, lo scorso maggio”.

Foto: Instagram Bari