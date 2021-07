Ufficiale: Riccardo Pecini entra nella dirigenza dello Spezia. Mattia Biso nuovo dt, il comunicato

Dopo avervelo raccontato a inizio giugno, ora è ufficiale, Riccardo Pecini entra a far parte della dirigenza dello Spezia. Ecco il comunicato, c’è anche la nomina di Mattia Biso come dt:

“Spezia Calcio comunica che a partire dal 1 luglio 2021 il ruolo di Chief Football Operations Officer sarà ricoperto da Riccardo Pecini, il quale ha sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto. A Riccardo Pecini sarà affidato l’incarico di dirigere e coordinare sotto il profilo tecnico e sportivo il Club di via Melara, che si avvarrà della sulla grande esperienza internazionale maturata nelle precedenti esperienze con Tottenham (dal 2005 al 2008) e Monaco, dove Pecini ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico dal 2012 al 2014, contribuendo alla rinascita dei monegaschi e al ritorno nella massima serie transalpina. Tante esperienze anche in Italia per il dirigente lunigianese, prima alla Florentia Viola, poi alla Sampdoria ad intermittenza in tre diverse avventure e ancora Milan ed Empoli. Centinaia di chilometri per seguire decine e decine di partite ogni settimana, dalla Serie C fino alle sfide top del calcio internazionale, questo ha portato Pecini a scoprire talenti del calibro di Modric, Mbappe e Icardi. Un profilo quello del nuovo Dirigente aquilotto, che sarà importante e centrale nelle strategie del network di squadre di proprietà della famiglia Platek, comprendente la squadra danese del Sønderjysk Elitesport e quella portoghese del Casa Pia AC, con Riccardo Pecini che si occuperà di curare le strategie scouting per una dimensione sempre più internazionale del club spezzino. Contestualmente, lo Spezia Calcio comunica che la carica di Direttore Tecnico del Club sarà ricoperta da Mattia Biso, in passato già calciatore della Prima Squadra spezzina e tecnico del settore giovanile, il quale ha sottoscritto un contratto di durata triennale e che avrà come focus principale il coordinamento dell’area tecnica della Prima Squadra e il coordinamento con la formazione Primavera. Ai due nuovi dirigenti aquilotti, un caloroso benvenuto da parte di tutto il popolo spezzino”.