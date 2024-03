Ufficiale: ribaltone in casa Ancona. Esonero per Colavitto. Si dimette il ds Micciola

L’U.S. Ancona comunica di aver sollevato Gianluca Colavitto dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club biancorosso ringrazia mister Colavitto, il vice Marco Noviello e il collaboratore tecnico Michele De Feudis, per l’attività sin qui svolta. Il club, inoltre, comunica di aver accettato le dimissioni del Direttore sportivo Francesco Micciola che ringrazia per il lavoro svolto. Nelle prossime ore la società comunicherà il nome del nuovo allenatore.

Foto: logo Ancona