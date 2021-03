Ufficiale: Rennes, si dimette il tecnico Stéphan

Il Rennes rende noto con un comunicato ufficiale le dimissioni di Julien Stéphan. 40 anni, il tecnico saluta dopo 9 anni di guida tecnica, partendo dall’Under 19 e arrivando nel 2018 alla prima squadra. Il suo nome è legato alla storica prima qualificazione in Champions League dei bretoni. Attualmente il Rennes è nono in classifica e reduce da una sequenza di tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali venerdì in casa contro il Nizza. Una serie negativa che dura da sei partite, alla quale va aggiunta l’eliminazione dalla Coppa di Francia ai 32esimi di finale per mano dell’Angers e dell’ultimo posto nella fase a gironi di Champions.

-Foto-Get-French-Football-News