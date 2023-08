Ufficiale: Renato Sanches è un nuovo calciatore della Roma

“Sono molto felice di essere arrivato in questo grande Club: il progetto della società mi ha conquistato, credo che giocare nella Roma sia la scelta ideale per me”, le parole di Renato Sanches.

“Per qualsiasi calciatore è molto importante sentire il supporto dei sostenitori: nel mio caso l’impatto che ho avuto il primo giorno mi ha fatto percepire quanto questi tifosi siano innamorati della squadra e questo non può che spingermi a dare tutto me stesso per vincere con questa maglia”.

Centrocampista, classe 1997, Renato Sanches si è laureato campione d’Europa con la nazionale portoghese (insieme a Rui Patricio) nel 2016, diventando il più giovane titolare della storia degli Europei e il più giovane marcatore di sempre della fase a eliminazione diretta.

In carriera ha militato anche nel Benfica, Bayern Monaco, Swansea, Lille. Con il Portogallo, inoltre, conta 32 presenze e 3 reti.

“Era da tempo che seguivamo con attenzione il profilo di Renato Sanches: nonostante sia ancora giovane, ha già sviluppato l’abitudine a vincere in tutte le competizioni, a livello di Club e di nazionale”, ha commentato il General Manager dell’area sportiva Tiago Pinto.

“Renato ha qualità tecniche e fisiche tali da integrarsi alla perfezione con quelle del nostro centrocampo, rendendolo ancora più competitivo”.

Indosserà la maglia numero 20.

Benvenuto, Renato!”

Foto: Twitter Roma