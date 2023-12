Ufficiale: Renate, risoluzione consensuale del contratto con Sartore. Il comunicato

Tramite un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, il Renate (Serie C, girone A) ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il brasiliano Francisco Sartore. Questo il comunicato del club: “A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Francisco Dos Santos Perez Sartore. Al 28enne nativo di Santos (Brasile), autore di 12 presenze in stagione con 1 gol all’attivo in campionato, va il nostro ringraziamento per la professionalità dimostrata, oltre che un sincero in bocca al lupo per il prosieguo di carriera”.

Foto: renate-logo