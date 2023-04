La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver trovato un accordo per il prolungamento di contratto con il calciatore Marcello Possenti. Il 30enne difensore bergamasco, attualmente capitano, ha lasciato un segno indelebile con questa casacca (125 presenze con ben 10 reti all’attivo), ed ha optato per allungare la sua storia con le pantere nerazzurre, con nuova scadenza fissata per il 30 giugno 2025.