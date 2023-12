Ufficiale: Renate, esonerato Pavanel

A.C. Renate Srl, in data odierna comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Massimo Pavanel. Al Mister va un sentito ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati quotidianamente in questi mesi alla guida dei nerazzurri. Contestualmente, si informa che anche il Prof. Daniele Riganti è stato destituito dal ruolo di preparatore atletico. Ad entrambi vanno i migliori auguri per un futuro personale e professionale ricco di soddisfazioni e successi.

Foto: logo Renate