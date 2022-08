Ufficiale: Renan Lodi lascia l’Atletico e va al Nottingham Forest

Renan Lodi è ufficialmente un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Il terzino brasiliano, 24 anni, lascia l’Atlético Madrid con la formula del prestito secco.

Questa la nota del club: “Il Nottingham Forest è lieto di confermare l’acquisto dell’esterno dell’Atlético Madrid Renan Lodi in prestito per una stagione. Il 24enne arriva al Trentside dopo aver trascorso tre stagioni nella capitale spagnola, con un totale di 118 presenze, di cui 23 con la vittoria dell’Atlético nella Liga nel 2020/21. Il nazionale brasiliano ha rappresentato la Seleção in 15 occasioni da quando ha debuttato nell’ottobre 2019 contro il Senegal. Con 27 presenze in Champions League, Lodi è stato una figura chiave per l’Atlético di Diego Simeone che ha raggiunto i quarti di finale due volte nelle ultime tre stagioni. Prima di passare all’Atlético, il Lodi è salito di grado con la squadra brasiliana di Série A dell’Atletico Paranaense e li ha aiutati a vincere la Copa Sudamericana e il Campeonato Paranaense nel 2018. Benvenuto ai Reds, Renan!”

Foto: twitter Nottingham Forest