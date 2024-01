Ufficiale: Renan Lodi è un nuovo giocatore dell’Al Hilal

Renan Lodi è ufficialmente un giocatore dell’Al Hilal. Il terzino sinistro brasiliano, ex Atletico Madrid e Marsiglia, ha firmato un contratto fino al 2027. La nota ufficiale del club arabo: “Oggi, il Consiglio di Amministrazione dell’Al Hilal Club Company ha concluso le procedure per la firma del brasiliano Renan Lodi, proveniente dall’Olympique Marsiglia. Secondo il contratto, Lodi vestirà la maglia dell’Al Hilal per tre stagioni e mezzo, fino al 2027. La cerimonia della firma del contratto si è svolta presso il Four Seasons George V Hotel a Parigi, alla presenza di Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Al Hilal Club Company, Fahd bin Saad bin Nafel. Il Consiglio di amministrazione della Al Hilal Club Company ha ringraziato e apprezzato Sua Altezza Reale il Principe Alwaleed bin Talal per il suo sostegno all’accordo”.

Foto: sito ufficiale Al Hilal