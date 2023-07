Il Siviglia ha ufficializzato la partenza di Karim Rekik attraverso i suoi social network e lo ha ringraziato per le sue tre stagioni in Spagna. Il difensore olandese sarà ceduto all’Al-Jazira Club della UAE Pro League degli Emirati Arabi Uniti, come ha rivelato lo stesso club sivigliano nel proprio comunicato.

Foto: Twitter Siviglia