Ufficiale: Reine-Adelaide è un nuovo calciatore della Salernitana

Jeff Reine-Adelaide è un nuovo calciatore della Salernitana. Di seguito la nota: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista classe ‘98 Jeff Reine-Adélaïde. Il calciatore si è legato al club granata fino al 30 giugno 2026 e indosserà la maglia numero 19.

Centrocampista molto duttile tatticamente che fa della forza e dell’intensità i suoi punti forti, è cresciuto nelle giovanili del Lens e ha giocato in club prestigiosi come Arsenal e Lione. Ha calcato i campi europei collezionando 8 presenze in Champions League con la casacca dell’O.L. e 5 in Europa League tra lo stesso Olympique e il Nizza. Ha partecipato all’europeo Under 21 con la nazionale francese nel 2019. Dopo una stagione in Belgio al Molenbeek, ora si trasferisce alla Salernitana con l’obiettivo di affermarsi anche in Italia”.

Foto: sito Salernitana