Ufficiale: Reggina, risoluzione consensuale con Andrea Marcucci

Termina l’avventura di Andrea Marcucci con la maglia della Reggina. Il club amaranto e il centrocampista italiano ha raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Ad annunciarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale:”Reggina 1914 comunica di aver risolto consensualmente il contratto in essere con il calciatore Andrea Marcucci. Ad Andrea un grande in bocca al lupo per il prosieguo della propria carriera”.

Foto: sito ufficiale Reggina