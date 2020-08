Ufficiale: Reggina, Baclet passa al Potenza

La Reggina, attraverso una nota ufficiale, ha reso noto il passaggio di Allan Baclet al Potenza. Questa la nota del club calabrese che saluta il calciatore francese che si appresta per una nuova avventura in C: “Il presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Potenza Calcio per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive dell’attaccante Allan Baclet. Al calciatore francese il club augura le migliori fortune professionali.”

Foto: Reggina sito ufficiale