Ufficiale: Reggiana, salutano 8 giocatori

AC Reggiana saluta i calciatori Fausto Rossi, Giacomo Venturi, Marco Rosafio, Giliano Laezza, Michele Cremonesi, Daniele Sciaudone, Matteo Voltolini e Alessandro Marconi che non proseguiranno il rapporto con la Società, ringraziandoli per l’impegno con il quale hanno indossato la maglia granata nel corso di questa stagione e in quelle precedenti.

Ad ognuno va la gratitudine del club e di tutta la famiglia granata per aver contributo ogni giorno, ciascuno dando il massimo, a raggiungere l’obiettivo finale di questa stagione straordinaria: la promozione in Serie B.

Le emozioni di questa vittoria resteranno per sempre nel cuore di tutta la città di Reggio Emilia e ci uniranno per sempre nel ricordo di una grande impresa, che accomuna tutti coloro che la hanno vissuta; e che rimarrà impressa per sempre nella nostra storia.

Grazie, ragazzi; sarete per sempre nella storia granata!

