Ufficiale: Reggiana, risolto consensualmente il contratto di Muroni

Mattia Muroni saluta la Reggiana. Il calciatore ha risolto consensualmente il proprio contratto con il club emiliano. Di seguito il comunicato ufficiale: “AC Reggiana comunica che nella giornata odierna è stato rescisso in modo consensuale il contratto del calciatore Mattia Muroni. La Società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso nelle due stagioni trascorse in maglia granata e saluta un altro protagonista dell’annata sportiva 2022 – 2023, conclusa con la straordinaria vittoria del campionato di Serie C e la promozione in Serie B”.

Foto: Instagram Reggiana