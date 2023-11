Ufficiale: Reggiana, rinnovati i contratti di Girma e Varela

La Reggiana ha annunciato nella giornata di oggi due importanti rinnovi di contratto. Il club emiliano infatti ha legato ancora più strettamente a sé due protagonisti di questa prima parte di stagione come Natan Girma e Muhamed Varela Djamanca. Il primo si è legato ai granata fino al 2027 con opzione per un’altra stagione da esercitare da parte del club. Contratto fino al 2026, con opzione a favore della società per un’ulteriore stagione, invece per il secondo. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social del club emiliano.

Foto: Instagram Reggiana