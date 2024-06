Ufficiale: Reggiana, il comunicato della risoluzione del contratto con Nesta

Alessandro Nesta da ieri è il nuovo allenatore del Monza.

Oggi arriva anche il comunicato della Reggiana: “AC Reggiana comunica ufficialmente di aver concluso le pratiche per la risoluzione consensuale del contratto in essere con Alessandro Nesta. L’allenatore ha terminato in data odierna il proprio rapporto con il club, ponendo fine di comune intento con la Società all’accordo che avrebbe legato le parti fino al 30 giugno 2025 a seguito del raggiungimento della salvezza in Serie B ottenuta al termine della passata stagione.

Il club granata ringrazia Alessandro Nesta e gli uomini dello staff tecnico per il lavoro svolto con impegno e augura loro le migliori fortune in vista delle prossime sfide professionali che li attendono.

Foto: sito Reggiana