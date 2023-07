Ufficiale: Redan è un nuovo giocatore della Triestina

Dopo aver preso Lescano, la Triestina mette a segno un altro colpo in attacco: si tratta di Daishaw Redan, proveniente dal Venezia, ma con un passato anche in Bundesliga. Di seguito il comunicato dei friulani: “US Triestina Calcio 1918 è lieta di comunicare l’acquisizione a titolo temporaneo dell’attaccante Daishawn Redan. Il ventunenne surinamese nativo di Amsterdam arriva dal Venezia FC per la stagione 2023/24 con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto. Punta centrale mobile e duttile, Redan è cresciuto nei settori giovanili di Ajax e Chelsea, conquistando il titolo nazionale Under 17 con i Lancieri e Under 18 con i Blues. A livello di club, ha militato in Bundesliga con la maglia dell’Hertha Berlino e nella massima serie olandese – 45 presenze, 7 reti e 3 assist – con Groningen, PEC Zwolle e Utrecht, prima dell’approdo al Venezia a gennaio 2023. Prestigioso il curriculum a livello internazionale, con 16 presenze e nove reti nella UEFA Youth League e 49 gol in 65 apparizioni con la Nazionale giovanile olandese, nella quale ha fatto la trafila dall’Under 15 all’Under 21”.

Foto: Facebook Triestina