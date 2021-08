Ufficiale: Reca allo Spezia dall’Atalanta

Lo Spezia ha ufficializzato l’arrivo di Arkadiusz Reca dall’Atalanta.

Questo il comunicato: “Abile in entrambe le fasi di gioco, Reca può infatti ricoprire sulla corsia di sinistra il doppio ruolo di terzino e di esterno di centrocampo. Classe 1995, dotato di un buon dribbling e di un’ottima propensione offensiva, in Serie A può vantare 58 presenze e 2 reti, con le maglie di Atalanta, Spal e Crotone. Cresciuto nel settore giovanile del Chojniczanka Chojnice, squadra della sua città natale, si affaccia al grande calcio con la maglia del Wisla Plock dove conquista una promozione nella massima serie polacca. Il talento di Reca non passa inosservato in Italia e l’Atalanta lo acquista a titolo definitivo nell’estate del 2018. Esordio in maglia nerazzurra nel preliminare di Europa League contro l’Hapoel Haifa, in Serie A il primo gettone arriva invece in casa del Frosinone. Nelle due annate successive, il club bergamasco lo presta a Spal e Crotone. Dopo tutta la trafila nelle selezioni giovanili polacche, fa l’esordio in Nazionale maggiore il 6 settembre 2018, proprio contro l’Italia, nel match valido per la Nations League terminato 1-1”.

Foto: Logo Spezia