Ufficiale: Rebuffi non è più l’allenatore dell’Alessandria

Fabio Rebuffi non è più l’allenatore dell’Alessandria. Ad annunciarlo con una nota ufficiale è stato lo stesso club che si trova in 17esima posizione nel girone B di Lega Pro: “L’Alessandria Calcio comunica che da oggi mister Rebuffi non è più l’allenatore della prima squadra. A lui il ringraziamento per l’impegno profuso e il contributo portato in questi anni, a cominciare dal lungo percorso nel settore giovanile, con l’augurio per il miglior proseguimento della carriera”.

Foto: Youtube Alessandria