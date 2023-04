Ufficiale: Real Valladolid, esonerato Pacheta

Il Real Valladolid ha esonerato Pacheta in seguito al netto 6-0 subito dal Real Madrid di Carlo Ancelotti al Santiago Bernabeu. Lascia il club dopo settantacinque partite, guidava i blanquivioletas dal luglio 2021. Il Real Valladolid è sedicesimo in classifica con un vantaggio minimo sulla zona calda della classifica. La nota ufficiale: “José Rojo ‘Pacheta’ non continuerà a guidare il Real Valladolid. L’entità blanquivioleta riconosce l’importante carriera dell’allenatore e il ruolo che ha svolto nella squadra sin dal suo arrivo ma, sempre con l’unico obiettivo di ottenere la permanenza nella massima serie al termine di questa stagione, ha scelto di proseguire in un’altra direzione”.

Foto: Twitter Real Valladolid