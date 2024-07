Ufficiale: Real Sociedad, arriva Javi Lopez dall’Alaves

Il Real Sociedad ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali di aver raggiunto l’accordo con il Deportivo Alavés, circa il trasferimento di Javi Lopez, terzino classe 2002. Di seguito il comunicato del club:

“Javi Lopez è il nuovo rinforzo per la difesa. Javi López è nato a Santa Cruz de Tenerife il 25 marzo 2002. Dopo aver giocato inizialmente per il CD Orotava e il CD Tenerife, all’età di 15 anni è entrato nelle giovanili del Deportivo Alavés. Passa attraverso tutte le categorie giovanili e a soli 18 anni esordisce con la prima squadra dell’Albiazul in Prima Divisione. Nonostante la sua giovinezza, Javi ha giocato 92 partite con la maglia dei babazorros ed è un giocatore dal presente e futuro luminoso. Nel ruolo di terzino sinistro è stato anche nazionale nelle giovanili della squadra spagnola”.

Foto: twitter Real Sociedad