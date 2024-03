Julio Velazquez, ex tecnico dell’Udinese, è stato esonerato dalla guida del Real Saragozza. Per lui solo tre vittorie e sei pareggi in 14 gare. Il club spagnolo ha infatti annunciato l’esonero del tecnico spagnolo e annuncerà in giornata il sostituto.

foto: sito Alaves