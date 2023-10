Ufficiale Real Madrid, Vinicius rinnova il suo contratto fino al 2027

Il Real Madrid comunica sui suoi profili social il rinnovo dell’attaccante brasiliano Vinicius Jr., che prolunga il suo contratto fino al 2027. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Real Madrid C. F. e Vini Jr. hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2027.

Vini Jr. è arrivato al Real Madrid nel luglio 2018, a soli 18 anni, e ha esordito con il Real Madrid Castilla il 26 agosto. Nelle sei stagioni in cui ha difeso la maglia della prima squadra, ha collezionato 235 presenze, segnando 63 gol e vincendo 9 titoli: 1 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna.

A 23 anni, Vini Jr. è già uno dei giocatori più fondamentali del Real Madrid degli ultimi anni. Ha segnato il gol che ci ha regalato la 14ª Coppa Europa nella finale di Parigi 2022 e ha vinto il Pallone d’Oro alla Coppa del Mondo per Club 2022 in Marocco, che il Real Madrid ha vinto e che ha significato l’ottavo titolo mondiale della nostra storia.

Inoltre, è stato nominato miglior giovane giocatore della Champions League 2021-2022, ed è stato inserito 2 volte nell’11 ideale della Champions League (2021-2022 e 2022-2023) e 2 volte nella squadra ideale de LaLiga (2021-2022 e 2022-2023).

Foto: Twitter real madrid