Ufficiale: Real Madrid, Valverde rinnova fino al 2029

Arriva un altro rinnovo in casa Real Madrid dopo quelli di Vinicius e Camavinga, firmati recentemente. Federico Valverde ha prolungato il suo contratto fino al 2029. Ecco il comunicato:

Il Real Madrid C. F. e Fede Valverde hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2029.

Valverde è entrato a far parte del Real Madrid nel luglio 2016, a soli 18 anni. Nelle sue sei stagioni in prima squadra, è già uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ha giocato 220 partite, nelle quali ha segnato 19 gol e vinto 9 titoli: 1 Champions League, 2 Coppe del Mondo per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 campionati, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna.

Valverde è stato MVP della finale della Supercoppa di Spagna 2020 e Pallone d’argento al Mondiale per club 2023.

