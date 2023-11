Ufficiale Real Madrid, Rodrygo rinnova fino al 2028

Dopo il prolungamento di Vinicius arriva anche quello dell’altra stella del Real Madrid, Rodrygo. L’attaccante infatti ha prolungato fino al 2028, ecco il comunicato:

Il Real Madrid C. F. e Rodrygo hanno concordato un prolungamento del contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2028. Rodrygo è arrivato al Real Madrid nel 2019, a soli 18 anni. Ha debuttato con il Real Madrid Castilla il 14 settembre e il 25 settembre ha segnato il suo primo gol al debutto ufficiale con il Real Madrid. Nelle sue cinque stagioni con la maglia della prima squadra ha collezionato 179 presenze, segnando 39 gol e vincendo 8 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club, 1 Supercoppa Europea, 2 titoli della Liga, 1 Copa del Rey e 2 Supercoppe di Spagna. A 22 anni, Rodrygo ha avuto un ruolo decisivo in molti dei titoli vinti dal Real Madrid nelle ultime stagioni. Nel cammino verso la 14ª Coppa europea, Rodrygo ha segnato diversi gol che hanno permesso al Real Madrid di superare quegli spareggi che ormai fanno parte della nostra storia. Nell’ultimo titolo della squadra, la Copa del Rey 2023 a Siviglia, ha segnato entrambi i gol nella vittoria per 2-1 ed è stato l’MVP della finale.

Foto: sito Real Madrid