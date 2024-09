Ufficiale: Real Madrid, Lunin rinnova fino al 2030

In un articolo di 3 giorni fa, approfondivamo la delicata situazione del portiere del Real Madrid Andriy Lunin, che dopo il ritorno a pieno regime di Courtois dopo l’infortunio, ha perso il posto da titolare della porta madrilena. Il classe ’99, non se l’è vista meglio in ambito Nazionale, dove è stato scalzato nelle gerarchie da Trubin. Ma la notizia di oggi, ovvero il rinnovo di contratto con il Real, può infondere nuova fiducia e speranze nel portiere, che avrà adesso tutto il tempo per imporsi nella squadra di Ancelotti. La Casa Blanca annuncia il rinnovo dell’estremo difensore con un comunicato ed un post sui profili social.

Foto: Instagram Real Madrid