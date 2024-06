Ufficiale: Real Madrid, ceduto Joselu all’Al-Gharafa

Il Real Madrid e Joselu Mato si separano. Dopo averlo acquistato definitivamente dall’Espanyol, i Blancos hanno ceduto l’attaccante in Qatar all’Al-Gharafa SC. Di seguito il comunicato ufficiale: “Il Real Madrid CF, dopo aver reso effettiva la sua opzione per l’acquisto dei diritti del giocatore Joselu Mato contro l’RCD Espanyol, ha raggiunto un accordo con l’Al-Gharafa SC per il trasferimento del nostro giocatore.

Joselu è arrivato al settore giovanile del Real Madrid nel 2010 all’età di 20 anni e si è unito al Castilla, dove ha giocato per 2 stagioni e ha partecipato alla promozione in Seconda Divisione nella stagione 2011-2012.

In questa stagione 2023-2024, in cui Joselu ha fatto parte del Real Madrid, ha giocato 49 partite, segnato 18 gol e vinto tre titoli: 1 Champions League, 1 Lega e 1 Supercoppa spagnola”.

Foto: Instagram Real