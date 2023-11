Ufficiale Real Madrid, Camavinga rinnova fino al 2029

Il Real Madrid annuncia ufficialmente il rinnovo di Eduardo Camavinga fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale:

Il Real Madrid C. F. e Camavinga hanno concordato il prolungamento del contratto del giocatore, che rimane legato al club fino al 30 giugno 2029.

Camavinga è arrivato al Real Madrid nel 2021, a soli 18 anni, e nelle sue prime due stagioni ha vinto 6 titoli: 1 Champions League, 1 Coppa del Mondo per Club, 1 Supercoppa Europea, 1 Liga, 1 Copa del Rey e 1 Supercoppa di Spagna.

A soli 20 anni ha già giocato 114 partite per il Real Madrid. È stato nominato per il Golden Boy nel 2021 e nel 2022 e per il Trofeo Kopa nel 2022 e nel 2023.

Foto: sito Real Madrid