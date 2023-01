Ufficiale: Reading, ecco Casadei in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione

Cesare Casadei è un nuovo giocatore del Reading. Il centrocampista ex Inter lascia momentaneamente il Chelsea per concludere la sua stagione in seconda serie inglese fino al termine della stagione. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social del club.

Foto: Instagram Reading